CM.IT | Il Barcellona tra Di Maria e la Juventus: ecco come stanno le cose

Una big europea si sarebbe inserita per Angel Di Maria. La Juventus resta comunque in pole: tutti gli aggiornamenti

Paul Pogba e Angel Di Maria sono i nomi più caldi in casa Juventus in un calciomercato estivo che è già entrato nel vivo.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, i contatti tra l’entourage dell’argentino e la dirigenza bianconera sono costanti e concreti e continuano ad andare avanti. Si attende l’accelerata decisiva per arrivare alla fumata bianca. La Juve punta ad un accordo superiore ad una sola stagione per poter usufruire del Decreto Crescita, mentre l’ormai ex PSG preferirebbe un annuale in vista del Mondiale invernale, per poi fare ritorno in patria. C’è e non è cambiata la volontà di arrivare ad un accordo che accontenti tutti, ma le parti sono ancora al lavoro e manca l’intesa definitiva. La Juventus, in ogni caso, resta sempre in pole nonostante le nuove indiscrezioni proveniente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, il Barcellona sulle tracce di Di Maria

#DiMaria–#Barcellona: c’è stata qualche richiesta di informazioni preliminari, ma non si è andati avanti nei discorsi. Al momento, contatti concreti e continui con la #Juventus, deciderà il giocatore, se si arriverà all’accordo definitivo @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) May 24, 2022



Nelle ultime ore il ‘Mundo Deportivo’ ha riportato l’interesse del Barcellona per Angel Di Maria. Il club blaugrana avrebbe sondato la situazione con l’entourage del giocatore, raccogliendo informazioni preliminari. Nulla di avanzato, come riportano nuove indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, soprattutto rispetto ai contatti costanti e continui che la Juventus sta mantenendo ormai da diverse settimane. Il club bianconero rimane in pole e continua a lavorare anche sul fronte Di Maria. Con il Barça sullo sfondo.