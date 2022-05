CM.IT | Pogba-Juve, cresce la fiducia: le ultime

La Juventus in pressing su Pogba. Cresce la fiducia dopo lo stop in casa PSG, le ultimissime di calciomercato sul francese

Cresce la fiducia in casa Juventus sul fronte Paul Pogba. Il club bianconero è in forte pressing sul giocatore in scadenza di contratto con il Manchester United e sempre più ottimista sul ritorno a Torino del centrocampista francese.

Si registra, infatti, un’importante frenata in casa PSG. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in questo momento il club parigino è concentrato sulla situazione di Mbappe e sul nuovo allenatore per la prossima stagione visto che la panchina di Pochettino è tutt’altro che salda. Pogba non è una priorità, tutte le attenzioni sono rivolte sugli altri due fronti e la Juve avanza. Il tempo può giocare a favore della società bianconera, che vuole fortemente il centrocampista che ha deciso di non rinnovare con il Manchester United. Sul piatto un’offerta intorno ai 7,5 milioni di euro più bonus, per un contratto triennale con possibile opzione per un quarto anno. E in Inghilterra sono già convinti che Pogba tornerà a vestire la maglia bianconera.

Calciomercato, Juventus sullo sfondo anche per Bremer: le ultime

Ma non solo Pogba. La dirigenza bianconera, infatti, segue con grande attenzione anche il profilo di Bremer del Torino per rinforzare la difesa post Chiellini. L’Inter ha già un accordo con il difensore brasiliano, ma la Juventus continua a monitorare la situazione perché è molto interessata al giocatore. Anche la partita Bremer, insomma, non è ancora chiusa.