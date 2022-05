CM.IT | Pogba-Juventus, previsti nuovi contatti: il punto

La Juventus si muove per il grande ritorno di Paul Pogba. Si è tenuto oggi un incontro importante tra l’entourage del francese e la dirigenza bianconera alla Continassa. Si aggiorneranno prossimamente

Non solo la giornata di Chiellini e Dybala, al passo d’addio all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Alla Continassa era in scena il ‘Pogba-Day’ con il blitz di Rafaela Pimenta, profilo di riferimento dell’agenzia che cura i diritti del centrocampista francese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Manchester United. L’occasione è ghiotta per la Juve che sta provando a riportare a Torino il ‘Polpo’ classe ’93 al netto delle smentite di rito di Maurizio Arrivabene nel pre partita della gara contro la Lazio.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’entourage di Pogba ha incassato l’interesse della dirigenza bianconera (presente con Cherubini, Arrivabene e Nedved) e le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. Gli agenti del transalpino tengono infatti aperte varie piste per il loro assistito, tra le quali la ricca offerta presentata dal Paris Saint-Germain. Lo scenario rimane quindi apertissimo, con la Juventus che si sta muovendo concretamente per riportare Pogba sotto la Mole.

Calciomercato, Pogba-Juventus: porte aperte, si aggiorneranno nelle prossime settimane

La società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe spingersi fino a un’offerta da 10 milioni di euro con i bonus, sfruttando anche il Decreto crescita per l’ingaggio al lordo del giocatore. Nel vertice – oltre al futuro del centrocampista francese – come ha ribadito anche l’Ad Arrivabene si è affrontata anche la situazione di de Ligt, Kean e Pellegrini, assistiti sempre dalla Pimenta.

Tanti i tavoli quindi su cui è impegnata a lavorare la Juventus, che mentre in campo si prepara a concludere un’annata non particolarmente entusiasmante, al di fuori del terreno di gioco è già al lavoro per far tornare a sognare i propri tifosi. La partita per Pogba è aperta.