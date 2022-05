Pogba-Juve, Arrivabene vuota il sacco: “Ecco la verità”

A margine del calcio d’inizio di Juventus-Lazio ha parlato l’ad bianconero Maurizio Arrivabene che ha detto la sua anche sulla questione Pogba

È stato il Pogba-day in casa Juventus con l’incontro tra l’entourage del francese e la dirigenza bianconera tenutosi alla Continassa. Ora spazio alla partita di questa sera contro la Lazio a margine della quale ha parlato l’ad juventino Maurizio Arrivabene che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha detto: “Pogba è un giocatore dello United, rispetto prima di tutto va a lui alla sua squadra. I procuratori sono gli stessi di Kean e Pellegrini, normalmente ci si incontra, il soggetto oggi non era Pogba”.

Arrivabene ha quindi aggiunto sul mercato: “Gli investimenti devono essere sostenibili, come già detto in occasione dell’acquisto di Vlahovic. Prima di tutto sul principio della sostenibilità, poi su un giusto bilanciamento tra giocatori esperti e giovani. Miretti in prima squadra è un segnale di voler valorizzare i giovani, se italiani ancora meglio. Se volessimo parlare con Pogba dovremmo parlare prima con lo United, è un gentlemen agreement tra società. Non c’è solo il centrocampo, serve un corretto equilibrio complessivo nella squadra, stiamo facendo le nostre valutazioni”.