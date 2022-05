DIRETTA Pogba-Juve | Incontro in corso alla Continassa – LIVE

La Juventus incontro l’entourage di Pogba alla Continassa: tutti gli aggiornamenti in diretta

Pogba-day in casa Juventus. Il club bianconero incontra l’entourage del centrocampista francese per discutere del possibile ritorno a Torino a parametro zero. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

Ore 14.30 – Incontro in corso alla Continassa tra la Juventus e l’entourage di Pogba.

Ore 10.00 – La Juventus prova il tutto per tutto per Pogba: ecco la mossa per il sì.

Ore 9.00 – Assalto Juve a Pogba: ecco quando ci sarà l’incontro con la Pimenta.