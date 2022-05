CM.IT | Assalto Juve a Pogba: ecco quando ci sarà l’incontro con la Pimenta

Potendo contare sui benefici del Decreto Crescita, la Juventus può alzare l’offerta a Pogna fino a toccare complessivi 10 milioni di euro

La Juventus sta facendo di tutto per riportare Paul Pogba a Torino. I bianconeri sfidano il Paris Saint-Germain che, come spiegato stamane da Calciomercato.it, intende offrirgli un contratto da 12 milioni di euro a stagione, con i bianconeri per il momento fermi invece al ‘tetto Vlahovic’ fissato a 7 milioni.

Potendo contare sui benefici del Decreto Crescita, la società targata Exor potrebbe però alzare un po’ la parte fissa e in particolare i bonus, arrivando a una proposta complessiva da 10 milioni.

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: incontro tra stasera e domani con l’avvocatessa Pimenta

Queste e le prossime saranno ore cruciali per il futuro di Pogba e per il suo possibile ritorno in bianconero, alla corte di Massimiliano Allegri. Stando alle informazioni apprese da CM.IT, tra stasera e domani Cherubini e soci si incontreranno con l’avvocatessa Rafaela Pimenta, storico braccio destro di Mino Raiola e già arrivata a Torino.