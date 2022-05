CM.IT | Juventus-Pogba, incontro in corso alla Continassa: le ultime

Incontro in corso tra la Juventus e l’entourage di Paul Pogba: le ultimissime sul possibile ritorno del francese in bianconero

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, è in corso in questi minuti l’incontro tra la Juventus e l’entourage di Paul Pogba per discutere del possibile ritorno a Torino del centrocampista francese.

Il vertice è in corso alla Continassa, nel quartier generale del club bianconero. Come raccontato da Calciomercato.it, Pogba ha già dato la propria disponibilità al ritorno a Torino, dà la priorità all’Italia ed è anche disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio. Su di lui c’è anche il PSG, che intende offrirgli un contratto da 12 milioni di euro a stagione. La Juventus, invece, al momento è ferma al ‘tetto Vlahovic‘ da 7 milioni, ma con la possibilità di provare ad alzare un po’ la parta fissa e soprattutto i bonus, per arrivare a un totale intorno ai 10 milioni. Il vantaggio, per i bianconeri, sarebbe soprattutto quello di poter usufruire del decreto Crescita, oltre che poter contare sulla volontà del giocatore. Sono ore caldissime sul fronte Pogba.