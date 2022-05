Allegri ha un sogno per il dopo Chiellini: così la Juve sfida il Barcellona

Massimiliano Allegri ha un grande sogno per la difesa, con la Juventus che proverà ad accontentarlo: sfida aperta al Barcellona

Nella brutta prestazione espressa contro la Fiorentina, che ha chiuso il campionato della ‘Vecchia Signora’, Giorgio Chiellini ha giocato la sua ultima partita in bianconero: ora Allegri ha un sogno nel cuore per la difesa.

La Juventus ha iniziato le grandi manovre di mercato per presentarsi alla nuova stagione con una rosa di primissimo livello e per aprire subito un nuovo ciclo vincente. Come raccontato su queste pagine, i bianconeri hanno già praticamente chiuso per il ritorno di Pogba e in attacco sarà Di Maria il primo colpo di mercato. Il tecnico livornese, però, adesso sarebbe focalizzato sulla ricerca dell’erede di Giorgio Chiellini: la Juve è pronta a sfidare il Barcellona per un colpo che avrebbe dello straordinario.

La Juve pensa in grande anche in difesa | Sfida al Barcellona per Koulibaly

L’ultima idea della Juventus per la difesa è di quelle che potrebbero cambiare le sorti di un’intera stagione: come riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri vorrebbe Kalidou Koulibaly per blindare la retroguardia bianconera. Per il centrale senegalese, come anticipato anche su Calciomercato.it, la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela con il Barcellona: Xavi ha già avuto un colloquio con ‘KK’. Il secondo ostacolo sarà convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi del maggior leader presente nella rosa partenopea.

Anche Luciano Spalletti non vorrebbe perdere l’africano in vista della prossima stagione, perché sarebbe di fatto insostituibile sul mercato: il tecnico di Certaldo vorrebbe blindare i big presenti in rosa. Inoltre, come detto nella giornata di ieri, molti grandi club europei stanno bussando alla porta di De Laurentiis per Osimhen: il Napoli ha già rifiutato un’offerta da 90 milioni dell’Arsenal. Se dovesse partire l’attaccante, quindi, difficilmente verrà congedato anche Koulibaly. La Juventus, in ogni caso, un tentativo lo farà per il senegalese. Inoltre, i bianconeri continuano ad osservare con grande attenzione anche Gabriel Magalhaes per la retroguardia.