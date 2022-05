ESCLUSIVO | Summit Spalletti-De Laurentiis: il tecnico vuole blindare quattro big

Giornata fondamentale in casa Napoli, Spalletti e De Laurentiis a confronto: le richieste dell’allenatore toscano in chiave mercato

Due giorni alla conclusione del campionato per il Napoli, tornato in Champions in un’annata in cui ha sognato a lungo anche lo scudetto. Per il tecnico Spalletti, il terzo posto è solo un punto di partenza e lo ribadirà oggi al presidente azzurro De Laurentiis, con cui si incontrerà a breve. Summit previsto nel pomeriggio, ma che potrebbe anche iniziare tra pochissimo.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, l’allenatore toscano ha idee chiarissime sulla squadra del prossimo anno. Per lui, imprescindibile la conferma di Ospina, Koulibaly, Anguissa e Osimhen per lottare per le posizioni di vertice. Su Koulibaly, la richiesta di De Laurentiis, come raccontato dalla nostra redazione, è di almeno 30 milioni di euro. Anche se questa mattina il patron azzurro ha spiegato ai nostri microfoni che non intende forzare Koulibaly a rimanere. Sul nome del senegalese, Spalletti si batterà con forza. Nei suoi desideri, una squadra maggiormente ‘sanguigna’ e ‘muscolare’. Da capire se De Laurentiis intenderà assecondarlo. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell’incontro.