CM.IT | Spesa Juventus in casa Chelsea, le ultime su Ziyech

Alle prese con il caso Dybala, la Juventus guarda anche a Londra per l’attacco: il punto su Ziyech

Pesantemente condizionato dalle sanzioni inflitte dal governo britannico a Roman Abramovich, il Chelsea rischia di perdere diversi pezzi pregiati al termine della stagione in corso. Se lo stato attuale dovesse rimanere tale anche in estate, il club inglese sarebbe impossibilitato ad operare sul mercato, sia in entrata sia in uscita.

Una situazione particolare che gli agenti di molti calciatori dei ‘Blues’ stanno vigilando con estrema attenzione. Profili di calibro internazionale che sono destinati a calamitare le attenzioni dei maggiori club europei. Tra questi, c’è anche la Juventus che ormai da tempo viene accostato a Jorginho, ma non solo. In difesa, l’interesse per Antonio Rudiger non ha ancora prodotto una fumata bianca, mentre in attacco si fanno sempre più insistenti le voci su Christian Pulisic e Hakim Ziyech.

Calciomercato Juventus, sondaggi per Ziyech: le ultime

Il fantasista marocchino rappresenterebbe senza dubbio una soluzione molto interessante come eventuale sostituto di Paulo Dybala, che attende novità sul rinnovo dall’incontro con la Juve della prossima settimana. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di sondaggi effettuati dalla dirigenza bianconera. Dei contatti ci sono stati anche lo scorso gennaio, ma allora un investimento importante in un ruolo ben coperto non era un argomento all’ordine del giorno. Rispetto allo scorso inverno, i propositi d’addio del ventinovenne mancino sono meno predominanti rispetto all’idea di una permanenza a Londra.

Nel primo trimestre del 2022, l’ex Ajax ha incassato una fiducia maggiore da parte di Thomas Tuchel, realizzando tre gol in un mese in Premier League prima di un nuovo infortunio. Un dossier da tenere comunque in considerazione, in attesa di conoscere con esattezza quali saranno le sorti del Chelsea a fine stagione.