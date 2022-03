CM.IT | Accordo tra Rudiger e la Juventus: ecco la situazione

Rudiger è esploso anni fa in Italia con la maglia della Roma. Ora il tedesco, profilo più che gradito alla Juventus, è in scadenza a giugno con il Chelsea

La notizia del giorno, anzi della mattinata è stata senz’altro quella di Rudiger alla Juventus. E’ stato scritto di accordo raggiunto tra il difensore tedesco, in scadenza a giugno col Chelsea, e il club bianconero che come noto per la prossima stagione è a caccia di un profilo di spessore internazionale.

C’è chi parla addirittura di firma già avvenuta (vedi tweet in basso) e chi invece come il collega inglese Nizaar Kinsella, il quale segue da vicinissimo il Chelsea e di recente è intervenuto alla diretta di CMIT TV, smentisce totalmente l’esistenza di una intesa tra il centrale tedesco e il club bianconero.

Credo sia inoltre giusto fare una specifica a proposito della situazione di #Rudiger alla #Juventus. Parliamo di un affare chiuso. Ha ✍️. — Dario Pellegrini (@dariopelle3) March 19, 2022

Antonio Rudiger has not agreed anything with Juventus but they are watching the situation. There’s competition from elsewhere, but Chelsea could still renew him if they can overcome this sanctions period. #CFC https://t.co/tJKaRwfZoA — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 19, 2022

Calciomercato Juventus, Rudiger interessa ma nessun accordo

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it sono in linea con quelle di Kinsella. Una fonte da noi interpellata ha definito “completamente false” le notizie che danno per fatto il matrimonio tra il 29enne nativo di Berlino, esploso anni fa con la maglia della Roma, e la Juventus. I bianconeri sono sì molto interessati (un interesse concreto) a Rudiger, il quale a sua volta è aperto a un ritorno nel nostro Paese, tuttavia al momento non c’è alcun accordo, anche perché sul centrale tedesco ci sono diversi top club europei, in primis Real Madrid e Bayern Monaco. Inoltre non va escluso del tutto il rinnovo del contratto (da circa 6 milioni di euro bonus esclusi) coi ‘Blues’, a patto che i londinesi risolvino i loro problemi legati al cambio – ancora non avvenuto – di proprietà.