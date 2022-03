Ha detto di sì alla Juventus, cifre e dettagli dell’affare

La Juventus si assicura un colpaccio per la prossima stagione, affare clamoroso dei bianconeri: tutti i dettagli

L’ennesima eliminazione prematura dalla Champions League ha lasciato decisamente l’amaro in bocca alla Juventus. Il tonfo con il Villarreal è arrivato fragoroso ed inaspettato e inevitabilmente andrà ad incidere su quello che già adesso può essere il bilancio di questa stagione.

Ora, rimane il campionato, da provare a concludere al meglio possibile, blindando il quarto posto e magari tentando una rincorsa quasi impossibile al primato. Più la Coppa Italia, da provare a portare a casa. Di sicuro, però, occorre ripensare determinate strategie per il prossimo futuro e accelerare l’opera di rinnovamento della squadra di Massimiliano Allegri. Se già prima si sapeva che in estate si sarebbe dovuto procedere a nuovi acquisti importanti, ora tutto questo diventa necessità insopprimibile, provando ad accelerare i tempi già da ora per impostare una sessione tutta all’attacco. Da questo punto di vista, la dirigenza avrebbe già messo a segno un primo colpo fondamentale.

Juventus, è fatta per Rudiger: sorpassato il Real Madrid

Sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, si apprende del sorpasso al Real Madrid per Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, come noto, lascerà il Chelsea a fine stagione per la scadenza del contratto. L’impossibilità di rinnovo determinata dalle sanzioni ai ‘Blues’ ha impresso una ulteriore accelerazione a una negoziazione che la Juventus portava avanti già da un paio di mesi. Cherubini e Arrivabene sono riusciti a bruciare i ‘Blancos’ e avrebbero in mano l’accordo con il centrale ex Roma per un contratto quadriennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Grazie ai benefici del decreto crescita, la spesa lorda resterà di poco sotto i 10 milioni annui. Un affare che consentirebbe di svecchiare la linea difensiva e portare a casa un giocatore di sicuro affidamento e capace di disimpegnarsi in più ruoli. Su di lui, c’era anche il Bayern Monaco.