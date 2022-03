ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, agente Jorginho: “L’interesse c’è, ecco la priorità”

A caccia di registi in vista della prossima stagione, la Juventus monitora anche la situazione di Jorginho, nome caldo del calciomercato

Concentrata sulla sfida di questa sera contro il Villarreal, la Juventus spera di conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League. Oltre che per motivi sportivi, il passaggio del turno regalerebbe benefici importanti anche sotto l’aspetto economico, andando ad aumentare gli introiti e, di conseguenza, anche le risorse a propria disposizione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Una delle priorità di Cherubini e del suo staff è senza dubbio il reperimento di un regista di centrocampo. Complice anche la delicata situazione vissuta dal Chelsea in seguito alle sanzioni ricevute da Roman Abramovich, nelle ultime ore in ottica bianconera è tornato di moda soprattutto il nome di Jorginho. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente del metronomo azzurro ha fatto luce sul futuro del suo assistito: “Non ho parlato con la Juve, ma so del loro interesse per Jorginho. Abbiamo un contratto con il Chelsea fino al 2023 ed è un momento particolare per il club, dove non ci sono trattative, anche perché il mercato è bloccato sia in entrata sia in uscita. Se la situazione si sblocca, la priorità sarà trattare il rinnovo. Qualora il Chelsea non dovesse ritenere di rinnovare il contratto, allora ascolteremo tutte le squadre interessate”.

Arrivato a Londra nell’estate del 2018, l’ex Napoli è stato accostato di recente anche a Inter e Milan, mentre all’estero si è parlato spesso delle big spagnole e del Psg, senza trascurare gli occhi della Premier League, sempre vigili sul calciatore.