Calciomercato Juventus, colpo top per l’estate: Zaniolo in pole

Calciomercato Juventus, numerosi i nomi seguiti dai bianconeri per la prossima stagione: Zaniolo in cima alla lista

Non soltanto il rinnovo complesso di Paulo Dybala da provare a definire in questi giorni, ma anche altri obiettivi per il futuro, sono al centro dell’agenda della Juventus in un’ottica di rafforzamento costante. I bianconeri intendono proseguire sulla scia di un mercato di gennaio in cui hanno lanciato più di un segnale con i colpi Vlahovic e Zakaria.

Anche in estate, ci si dovrà attendere una Juventus protagonista. Svariati i nomi che la dirigenza bianconera sta valutando. Calciomercato.it vi ha raccontato del pressing della Juve su Bajrami e dell’idea Kramaric a parametro zero, con possibile sfida a distanza con Milan e Inter. Ma nei piani del club c’è soprattutto l’idea di mettere a segno un colpo di spessore, in particolare in mezzo al campo, con sguardo alla trequarti offensiva. Da questo punto di vista, la Juventus segue con grande attenzione Nicolò Zaniolo, come raccontato dalla nostra redazione, anche se non ha ancora mosso passi concreti in tal senso.

Calciomercato Juventus, Zaniolo favorito nella lista di Cherubini

Conferme, ennesime, sul gradimento da parte di Cherubini e del suo staff per quanto riguarda Zaniolo, arrivano da ‘Tuttosport’, che spiega come il talento della Roma sia il preferito in questo momento per qualità tecniche e anche per i possibili risvolti economici dell’operazione. Resta sempre viva la suggestione del ritorno di Pogba, che però dovrebbe abbassarsi considerevolmente l’ingaggio. Per Renato Sanches la concorrenza, inclusa quella del Milan, è tanta. E arrivare a Milinkovic-Savic, viste le richieste della Lazio, al momento appare fattibile solo con una cessione top.