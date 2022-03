CM.IT | Il rinnovo, la Roma e le voci sulla Juventus: tutto su Zaniolo

Dopo l’assist fornito ad Abraham per il gol vittoria della Roma contro l’Atalanta, il nome di Zaniolo continua ad agitare il calciomercato

Minuto 32 di Roma-Atalanta: lancio lungo in profondità di Karsdorp, stop al volo di sinistro di Nicolò Zaniolo e assist per l’accorrente Tammy Abraham che salta un paio di avversari e trafigge Juan Musso per il definitivo 1-0.

Una rete da manuale quella dei giallorossi di José Mourinho, ancora relegato in tribuna per squalifica (senza il portoghese, 6 punti e due vittorie consecutive), che gli ha consentito di agganciare proprio gli avversari di giornata, che devono recuperare una partita, al quinto posto in classifica, a sei lunghezze di distanza dal quarto posto in classifica occupato dalla Juventus di Massimiliano Allegri, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma c’è spazio anche per parlare di calciomercato, visto che proprio uno dei protagonisti della partita è tra i più chiacchierati in quest’ottica.

Parliamo, ovviamente, di Zaniolo e delle indiscrezioni che riguardano il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno del 2024. Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato della volontà da parte della dirigenza giallorossa di parlarne, eventualmente, alla fine della stagione in corso. Notizia, poi, confermata anche da altre fonti e dagli stessi dirigenti giallorossi. Un modus operandi che vale anche per tutti gli altri rinnovi in ballo. E le voci su un possibile approdo alla Juventus a giugno continuano ad impazzare.

Calciomercato Roma e Juventus: le ultime su Zaniolo

Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni riguardanti un’offerta pronta per Zaniolo e il suo entourage da parte della Juventus, con la Roma che sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative in caso di offerte importanti. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non sono stati mossi passi concreti dalla Juventus, col club e col giocatore, che continua ad interessare, e molto, per il prossimo futuro. I tempi non sono ancora maturi per poter discutere di questo e non è da escludere niente in questo momento. Dunque, fase di attesa e pensiero rivolto esclusivamente al campo, per tutte le parti in causa. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.