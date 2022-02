Roma, nuovo annuncio di Pinto su Zaniolo: “Sono sorpreso”

Torna a parlare Tiago Pinto, ds della Roma, sul futuro di Nicolò Zaniolo dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi che hanno fatto discutere

Roma tra poco in campo contro il Genoa, per provare ad accelerare in una difficile rimonta verso la zona Champions. I giallorossi cercano continuità, ma in casa dei capitolini tengono banco i discorsi relativi al futuro.

Il futuro in questione è quello di Nicolò Zaniolo, tutto da decifrare e con la Juventus sullo sfondo, come raccontato da Calciomercato.it. Il talento giallorosso nuovamente al centro dei rumours dopo le dichiarazioni in settimana del ds della Roma Tiago Pinto. Il dirigente capitolino, poco prima del match odierno, ha chiarito il suo pensiero ai microfoni di ‘DAZN’.

Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo? Rinnovo non prioritario e non dico altro”

“Non posso nascondere che sono stato sorpreso dal rumore dato dalle mie dichiarazioni – ha affermato – Mi sembrava una risposta ovvia. Dopo che Messi è andato al Psg questa estate, nessun direttore sportivo potrebbe essere preso sul serio se dice che un giocatore rimane assolutamente. Ciò che ha detto Mourinho è stato altrettanto ovvio ma le sue parole sono state importanti. Zaniolo al momento ha un contratto fino al 2024 e non c’è bisogno di discutere del suo rinnovo. Su di lui non aggiungo altro. Ho detto che non è il caso per adesso di parlare di queste cose, ma di concentrarsi sulla squadra. Detto questo come direttore sportivo sto imparando, non mi piace espormi come protagonista ma sto capendo che per rispettare il lavoro dei giornalisti magari devo parlare un po’ di più. Ma i tifosi hanno capito che le mie parole sono state strumentalizzate. Sul mercato oltre gli acquisti fatti non abbiamo cercato altri giocatori. Se siamo già da zona Champions? Mancano quattro mesi e tante partite davanti, siamo una squadra forte. A fine stagione vedremo dove saremo”.