“Zaniolo sarà un calciatore della Juventus”, l’annuncio in diretta

Nicolò Zaniolo è uno degli obiettivi della Juventus nella prossima stagione: c’è chi lo vede già in bianconero, l’annuncio in diretta

Zaniolo alla Juventus, quasi una certezza. Il trequartista della Roma piace da tempo ai bianconeri e non è un segreto che Allegri lo vedrebbe bene nella sua formazione.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, tanto che il General Manager giallorosso Tiago Pinto nelle scorse settimane ha affermato di non poter garantire la presenza del numero 22 ancora nella Capitale il prossimo anno.

Del resto il contratto in scadenza nel 2024 fa sì che questa sia l’estate giusta da parte della società capitolina per monetizzare al massimo la cessione dell’ex Inter. I giallorossi non faranno barricate davanti ad eventuali proposte per Zaniolo, pronti a discutere di una cessione se dovessero arrivare offerte tra i 40 e i 50 milioni.

Calciomercato Juventus, Zaniolo bianconero: l’annuncio

Una delle destinazioni possibili per il 22enne è proprio la Juventus, come detto, e c’è chi è convinto che l’affare sia ormai già fatto. A dirlo è Giovanni Albanese, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘Juventibus’: “Zaniolo sarà un calciatore della Juventus nella prossima stagione” la sua previsione.

Una ‘certezza’ che continua analizzando un interesse che non è certo recente: “Non è un nome nuovo, nell’estate in cui la Juve ha preso Chiesa, era già un obiettivo. Lo è stato da sempre, anche perché è per caratteristiche il preferito di Massimiliano Allegri“.

Resta ora da capire quel che realmente accadrà con Zaniolo. La Juventus è una pista concreta per il numero 22 della Roma, ma serve accontentare anche le richieste della società capitolina.