Calciomercato Juventus, pressing Bajrami e sfida in Serie A

Bajrami protagonista con l’Empoli: la Juve prova il forcing, ma ci sono un altra big italiana e la Premier sul talento toscano

Nedim Bajrami continua ad essere grande protagonista con l’Empoli: non solo per il rendimento in termini di gol ed assist, ma anche per la personalità e la fisicità messa in campo. Nei 62 minuti in cui è stato in campo contro il Genoa, non solo qualche occasione creata, ma anche tanta intensità difensiva.

Le caratteristiche di un centrocampista completo che si avvia sempre più a diventare obiettivo di mercato di squadre che hanno ambizioni superiori a quella toscana. Il patron azzurro Corsi non vuole sentir parlare di mercato fino a salvezza acquisita, ma è ben consapevole di come un giocatore come Bajrami faccia gola a sempre più top club, con uno che ha preso la pole position per la corsa al talentuoso albanese classe ’99. Facile immaginare che la richiesta possa essere di almeno 15 milioni, se non qualcosa in più: molto dipenderà anche da come si chiuderà la stagione.

La Juve pronta a spingere: ma attenzione alla Roma

La Juve è la squadra davanti a tutte per Bajrami: secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Cherubini sta monitorando con attenzione la situazione ed ha già preso, per certo, informazioni con l’entourage del ragazzo, capeggiato da Fali Ramadani. Alla Juve il calciatore piace, per le caratteristiche, per l’anagrafe ed anche per i costi di stipendio che sarebbero, ovviamente, contenuti. Un affare possibile anche con l’inserimento di qualche contropartita.

Su Bajrami, però, c’è anche la Roma: calciatore che piace per le stesse caratteristiche già elencate ed anche per la plasmabilità nel gioco di Mourinho. Anche in questo caso, qualche chiacchiera con l’agenzia è stata fatta. Restano da menzionare gli interessamenti della Premier: da diverse settimane si sono moltiplicati osservatori e relazioni per un calciatore che stuzzica sempre più la fantasia di tanti addetti ai lavori.