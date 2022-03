CM.IT | Duello Juventus-Napoli per Olivera: c’è solo un’opzione

Non c’è solo il campo: la Juventus è stata accostata nei giorni scorsi a Olivera del Getafe, obiettivo del Napoli da diverso tempo

Impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi sportivi, Juventus e Napoli stanno già programmando la prossima stagione, com’è normale che sia, per rinforzare le rispettive rose.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno necessariamente bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra difensiva. I bianconeri possono contare su un Alex Sandro in fase decisamente calante e su Luca Pellegrini, un po’ discontinuo nelle sue prestazioni, oltre agli adattati Danilo e Mattia De Sciglio, vicino al prolungamento contrattuale. Per gli azzurri, invece, c’è solo Mario Rui, visto che Ghoulam viene preso poco in considerazione dallo staff tecnico. Dunque, dovranno inevitabilmente intervenire nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare quella zona del campo.

Nei giorni scorsi, è stato accostato alla Juventus Mathias Olivera, obiettivo del Napoli di lungo corso e vicino a vestire la maglia dei partenopei anche nel mercato di gennaio trascorso. Il 24enne terzino è un punto di forza del Getafe che lo ha voluto trattenere a tutti i costi fino alla fine della stagione, come rivelato ai nostri microfoni il suo agente il 25 gennaio scorso. Un’operazione soltanto rimandata, visto che Olivera, a meno di colpi di scena, è destinato ad arrivare in Serie A.

Calciomercato, Juventus e Napoli su Olivera: la situazione

Ventidue le presenze collezionate da Olivera nella Liga, con un gol realizzato, il suo profilo è molto interessante per caratteristiche, età e prezzo. La valutazione del cartellino si aggira, infatti, sugli 11 milioni di euro, cifra davvero accessibile. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale la pista Olivera non è d’attualità in casa Juventus. In Italia, ad oggi, c’è solo il Napoli, molto interessato e avanti con i discorsi col club e con l’entourage del calciatore. Chiaramente, non sono esclusi inserimenti di altre società, anche della Serie A oltre alla Juventus, nelle prossime settimane. Ma, al momento, la situazione per quanto riguarda Olivera è quella che vi abbiamo appena descritto.