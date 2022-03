Contatti avviati e ansia Napoli | La Juventus fiuta il colpo

Contatti avviati e ansia in casa Napoli, la Juventus ruba il colpo di calciomercato in vista della prossima estate

La Juventus valuta l’arrivo di un nuovo terzino e fiuta il colpo dalla Spagna. Nel mirino c’è sempre Renan Lodi dell’Atletico Madrid, seguito dagli osservatori bianconeri nella recente sfida di Champions League. Tuttavia, non mancano i profili alternativi e comunque di ottimo livello. Per uno di questi bisognerà però duellare sul calciomercato con il Napoli.

Olivera del Getafe, riporta ‘Tuttosport’, piacerebbe anche alla Juventus, che col suo arrivo si garantirebbe un terzino sinistro in rampa di lancio e abbastanza completo. Qualche sondaggio la società di Agnelli lo avrebbe già effettuato. Sembra inoltre quasi certo che il Getafe, attualmente quindicesimo nella Liga spagnola, dovrà cedere l’uruguaiano in estate. Olivera è però in cima alla lista del Napoli, che già a gennaio ha provato ad acquistarlo rimandando poi l’affare nei mesi caldi. Con l’acquisto dell’esterno sinistro, che ha totalizzato 21 presenze, 1 gol e 2 assist in stagione, Allegri avrebbe un valido elemento capace di giocare come terzino in una difesa a 4 o come esterno di centrocampo in un 3-5-2.

Calciomercato Juventus, non solo Olivera: i nomi per la corsia sinistra

Oltre a Renan Lodi e Mathias Olivera, dunque, la Juventus valuta svariati profili per rinforzare la sua corsia sinistra, che potrebbe perdere Alex Sandro. Nel mirino c’è sempre Emerson Palmieri, anche lui ben visto in casa Napoli. In Spagna, inoltre, starebbero circolando voci anche sul francese Ferland Mendy del Real Madrid, che però per il momento sembra blindato al Bernabeu.

Intanto, pensando al campo, quella di oggi è una giornata importante per la squadra di Allegri. Allo Stadium arriva infatti lo Spezia e, dopo il passo falso di ieri dell’Atalanta, con Milan o Napoli che potrebbero perdere punti, sarà l’occasione giusta per rinsaldare la posizione ai vertici della classifica.