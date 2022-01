CM.IT | Olivera-Napoli: le cifre e la situazione tra gennaio e giugno

Il Napoli ha messo nel mirino Mathias Olivera e sta tentando di portarlo subito in azzurro. Ecco come stanno le cose

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la fascia sinistra e, come anticipato da Calciomercato.it, dalla scorsa estate nel mirino c’è anche Mathias Olivera del Getafe.

Il 23enne esterno sinistro è legato agli spagnoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Negli ultimi giorni il Napoli è tornato sul giocatore e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sta cercando di sbloccare il suo arrivo già a gennaio. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno agli 11 milioni di euro tra prestito e diritto o obbligo di riscatto. Il suo agente, Pablo Boselli, ha fatto il punto della situazione ai nostri microfoni.

Calciomercato Napoli, l’agente di Olivera a CM.IT: “Non si muoverà a gennaio”

A Calciomercato.it, il procuratore del terzino ha dichiarato: “Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”. Il Napoli è dunque in pressing per Olivera ma l’affare potrebbe slittare a giugno. Vi terremo aggiornati.