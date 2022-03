Juventus, non solo Dybala: cinque rinnovi in canna | Offerte al ribasso

La Juventus è arrivata al momento decisivo per quanto riguarda i rinnovi di contratti. I bianconeri hanno cinque situazioni da sciogliere

Il calciomercato è in quella fase di lì: di preparazione, in vista della prossima estate, ma anche delle decisioni. Restare insieme o dirsi addio? Questa la domanda che attanaglia diverse società e calciatori.

E alla Juventus un po’ di più. Sono diversi, infatti, i casi spinosi che la Vecchia Signora deve fronteggiare e con quell’aria di rivoluzione che ormai da mesi campeggia a Torino, anche dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Di Paulo Dybala vi stiamo dicendo in lungo e in largo: questa settimana potrebbe essere, nel bene o nel male, quella decisiva per l’argentino. Ma poi ci sono gli altri casi, quelli un po’ dimenticati forse, ma importantissimi per definire una rosa. Partiamo da Juan Cuadrado: anche quest’anno uomo essenziale, per lui la dirigenza prepara un biennale da 3,5 milioni più bonus, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Il colombiano va verso il sì. Poi c’è Mattia De Sciglio: fedelissimo di Allegri, anche lui va verso un sì al ribasso. Dai 3 milioni a stagione attuali, si passerà a 2.

Juventus, il punto su tutti i rinnovi in bilico

Occhio, invece, alla posizione di Federico Bernardeschi. Il centrocampista è forse il caso più incerto e spinoso attualmente sul tavolo della dirigenza. La dirigenza potrebbe mettere sul piatto un triennale da due milioni e mezzo più bonus, ma lui parte da un quinquennale e dai 4 milioni attuali. Vedremo se si riuscirà a trovare la quadratura o sarà addio.

Infine, potrebbe esserci una sorpresa, quella di Mattia Perin. Il portiere spesso ha sottolineato di non voler fare il secondo, ma ora sembra aver trovato un’importanza e la giusta quadratura in rosa alle spalle di Wojciech Szczesny. Anche per lui l’offerta sarà al ribasso: offerta da 1,5-1,8 milioni, tutta da valutare.