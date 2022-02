Calciomercato Juventus, priorità alla difesa | Quattro nomi per il futuro

La situazione dei difensori centrali della Juventus sarà al vaglio della dirigenza in vista del prossimo mercato: tante le possibili alternative

Non ci saranno capitan Giorgio Chiellini né Leonardo Bonucci questa sera nel derby della Mole tra la Juventus e il Torino. Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, è così costretto a schierare gli unici due centrali rimasti a disposizione: Matthjis de Ligt e Daniele Rugani.

Una situazione di emergenza che si è già ripetuta più volte in casa Juventus nel corso di questa stagione, complici diversi guai fisici dei due campioni d’Europa e gli anni che avanzano inesorabilmente: il numero 3 viaggia verso i 38 anni, Bonucci ne compirà 35 il prossimo 1 maggio. Inevitabilmente, la dirigenza dovrà intervenire in questo reparto, cercando di non perdere un giocatore come Matthijs de Ligt, sul quale circolano diverse voci di mercato. La prima riguarda un possibile prolungamento contrattuale con la Juve, come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Ma le sirene estere non mancano, complici anche le parole del suo agente, Mino Raiola.

A maggior ragione se dovesse partire il roccioso centrale olandese, diventa inevitabile e necessario cercare non solo uno, ma almeno due, difensori che possano far rifiatare, o prendere il posto, dei veterani e, eventualmente, di de Ligt. In ogni caso, quel che appare chiaro è che in quel reparto si dovrà necessariamente intervenire nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Quattro idee per la difesa: Juventus al lavoro per la prossima stagione

Stasera, come detto, si disputerà il derby tra la Juventus e il Torino. E uno degli osservatori speciali sarà certamente Gleison Bremer. Fresco di rinnovo contrattuale con i granata del presidente Urbano Cairo, il brasiliano è finito prepotentemente nel mirino dell’Inter, che potrebbe perdere de Vrij (accostato, tra le altre, anche alla Juventus). Ma anche i bianconeri seguono l’evoluzione della vicenda, anche se i rapporti tra le parti, dopo lo ‘scippo’ Federico Gatti, sono ridotti al lumicino. Un altro nome italiano è quello di Nikola Milenkovic. Il 24enne calciatore della Fiorentina è in scadenza di contratto nel 2023 e, allo stato attuale, non si registrano novità sul rinnovo. Anche in questo caso, dopo l’affaire Vlahovic, i rapporti sono abbastanza tesi, ma ad un anno dalla scadenza le cose potrebbero cambiare a giugno.

Guardando all’estero, stuzzica la situazione di Ronald Araujo. Il 22enne centrale uruguaiano è in scadenza di contratto col Barcellona il 30 giugno 2023 e la prima proposta di prolungamento è stata rispedita al mittente. Sulle sue tracce è segnalato il Real Madrid, sarebbe un trasferimento clamoroso, e diversi club inglesi. Attenzione, però, anche alla Juventus che con l’entourage del calciatore ha già chiuso l’operazione che ha portato Manuel Locatelli a Torino l’estate scorsa.

Infine, mirino puntato sulla Francia e sul Lille per Sven Botman. Vicinissimo al Milan nella scorsa sessione di mercato di gennaio, il 22enne calciatore olandese è stato trattenuto dalla sua attuale società. Cambierà aria nella prossima stagione e i rossoneri appaiono in nettissimo vantaggio su tutte le altre, complice anche la recente visita del suo entuorage a Casa Milan, per ribadire il concreto interesse, e le parole dello stesso calciatore ex Ajax, che ha espresso tutto il suo apprezzamento per la squadra di Stefano Pioli. La Juve monitora tutte le situazioni, in attesa di capire come finirà la stagione e su quale calciatore fiondarsi con decisione.