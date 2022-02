Non solo obiettivo scudetto e Coppa Italia per il Milan, Maldini è già al lavoro sul mercato: si tratta per il top

Il Milan lavora per portare in italia Sven Botman, centrale classe 2000 di proprietà del Lilla. Maldini ha l’intento di superare la folta concorrenza per regalare a Pioli l’ottimo rinforzo in vista della prossima stagione.

Calciomercato.it ha già mostrato un video dell’incontro tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Botman. Il difensore olandese è il grande obiettivo dei rossoneri per la difesa e il summit con l’entourage che si è tenuto ieri a Casa Milan, dopo che gli agenti avevano seguito la sfida di Coppa Italia a San Siro, ne è una ulteriore conferma.