CMIT TV | La Juve non si ferma: “Interesse per Koulibaly e un big dell’Inter”

La Juventus è pronta a fare la voce grossa anche nei prossimi mesi sul calciomercato. I bianconeri puntano Koulibaly, ma anche un nome in casa Inter

La Juventus ha dimostrato durante il calciomercato di gennaio di essere una potenza assoluta, non solo sul campo.

L’arrivo di Dusan Vlahovic sta già pagando i dividenti attesi, ma potrebbe non essere l’unico colpo di livello. Sempre in Serie A, la Vecchia Signora punta alcuni dei migliori difensori del campionato e Fabio Santini ne ha parlato in maniera approfondita ai microfoni della CMIT TV: “Osimhen come Vlahovic? I paragoni li ho sempre odiati, sono assolutamente fuori luogo. Se proprio vogliamo, Osimhen è più tecnico, Vlahovic più definitivo, finalizzatore. Avrei veramente l’imbarazzo della scelta. Koulibaly? Fino a un mese fa circa, De Laurentiis era convinto di rinnovargli il contratto alla stessa cifra di Insigne, poi ha capito che le cose erano diverse. Siamo arrivati a 5+bonus, si potrà arrivare a 6 o 6 e mezzo. Da quanto mi risulta, potrebbe rimanere”.

I discorsi continuano per il difensore centrale: “Koulibaly come Higuain alla Juventus? La Juve sta fortissimamente cercando un centrale. Era andata su Romagnoli, ma andrà alla Lazio. Per Skriniar c’è stato il muro dell’Inter. Ci potrebbe essere un interessamento per de Vrij. Sta lavorando su Koulibaly, ma su di lui ci sono molti club – ammette Santini -. Mi risulta, però, che il calciatore voglia rimanere al Napoli a condizioni vantaggiose. Quindi non credo che accadrà ciò che è accaduto con Higuain”.

Calciomercato, da Koulibaly-Juve a Ospina in Liga

Non solo il futuro di Koulibaly, ma bisogna stare attenti alle dinamiche tra i pali. A tal proposito, Santini dice: “Ospina in Liga? C’è da dire che osservatori del Real Madrid sono a Napoli a seguire il calciatore e lui è molto gratificato da questo corteggiamento. Vediamo cosa succede, non mi sento di dire che resta a Napoli al 100%. Dipenderà anche dal Real Madrid, se pianificherà un’offerta vera e propria”.