Torino, il rinnovo di Bremer sa di cessione: Cairo alza la richiesta con l’Inter

Rinnovo doveva essere e rinnovo è stato, ma l’accordo con Bremer lascia intendere che poi arriverà una cessione in estate

Un rinnovo importante per il Torino e per il giocatore: Bremer si è legato alla squadra granata fino al 2024, allungando il proprio contratto di appena un anno rispetto alla precedente scadenza, che era fissata per giugno 2023. Un prolungamento che, al momento, sa di preambolo a una cessione: sul difensore, infatti, è forte l’interesse dell’Inter, che dovrebbe aver già raggiunto un’intesa di massima, ma c’è da tener d’occhio Milan, Bayern Monaco e Juventus.

Bremer, sogni di obiettivi più importanti

Già l’estate scorsa, durante il ritiro, Gleison Bremer da aveva fatto capire che un domani avrebbe voluto competere per obiettivi più prestigiosi: impossibile dare torto a un giocatore che rispetto all’anno scorso ha avuto una crescita importante e che quest’anno si sta meritando il ruolo di uno dei difensori centrali più forti del nostro campionato. Se la salvezza anticipata poteva essere l’obiettivo iniziale di questo Torino, adesso Juric sembra essere in grado di poter andare a competere per la parte sinistra della classifica, prendendosi il ruolo di rivelazione, insieme alla Fiorentina, di questa prima parte di stagione.

Il bahiano con un contratto in scadenza nel 2023 poteva rappresentare un’altra pericolosa perdita per il bilancio di Urbano Cairo, che tra pochi mesi perderà Andrea Belotti e corre lo stesso rischio anche con Singo. L’ingaggio adeguato a 1,8 milioni di euro è un dettaglio importante: da pagare ne resta la metà per quest’anno, ma l’acquirente che busserà alla porta del numero uno granata dovrà essere in grado di assicurare un aumento a Bremer. Una doppia mossa che spingerebbe l’Inter, quindi, a dover superare i 2 milioni annui di ingaggio, oltre a dover accontentare la società granata.

Juventus defilata, si inserisce l’Inter

La posizione della Juventus, che sembrava poter essere quella più meritevole di attenzione, nelle ultime ore di calciomercato si è abbastanza defilata: non solo per l’acquisto di Gatti, ma per aver proprio al Torino scippato il difensore del Frosinone. Quel veleno in coda avrebbe aggravato la situazione di una possibile trattativa, e mentre il Milan continua a inseguire Botman, l’Inter si lancia sull’erede di de Vrij. Cairo alza l’asticella del prezzo richiesto e sembrerebbe che il difensore abbia già raggiunto un accordo con i nerazzurri, che al momento hanno la sua preferenza.

L’Inter, in ogni caso, non parteciperà ad aste al rialzo, quindi nel frattempo Cairo si assicura la permanenza di Bremer per altri due anni. Ora l’attesa che qualcuno, dalla Serie A o dal resto d’Europa, arrivi a presentare l’offerta più congrua per il suo difensore, acquistato dall’Atletico Mineiro per poco meno di 6 milioni di euro. Cifra della quale Cairo rientrerà sicuramente.