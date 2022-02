Rinnovo e cessione in estate | Per Bremer è derby tra Juventus e Inter

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Bremer, in estate sarà derby sul mercato: Inter e Juventus in pressing

Il calciomercato si è appena concluso, ma sono già iniziate le grandi manovre per quello estivo: contatti, rinnovi e prolungamenti di contratto funzionali ad una cessione futura.

È questo il caso di Gleison Bremer. Nella giornata di ieri il Torino ha annunciato ufficialmente il rinnovo del centrale brasiliano fino al 2024: prolungamento di un solo anno rispetto al contratto già in essere, ma che mette i granata in una posizione di maggiore forza per un’eventuale cessione estiva. Sul roccioso difensore scuola Atletico Mineiro ci sono diversi grandi club, italiani ed esteri, ma la sfida di mercato potrebbe riguardare soprattutto Inter e Juventus.

Juventus ed Inter, Inter e Juventus. Le due principali forze del campionato nei prossimi anni potrebbero essere proprio bianconeri e nerazzurri: così, almeno, è quello che dice l’ultimo mercato invernale. I piemontesi si sono aggiudicati Vlahovic e Zakaria, mentre il club meneghino ha consegnato a Simone Inzaghi una nuova freccia come Robin Gosens. In estate, come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il derby d’Italia potrebbe vedere protagonista Gleison Bremer.

I nerazzurri potrebbero decidere di salutare Stefan de Vrij in estate, mentre la Juventus potrebbe perdere Matthijs de Ligt: sull’ex Ajax risuonano ancora le parole di Mino Raiola, un trasferimento in estate non può essere escluso. Entrambe le società avrebbero individuato in Bremer l’uomo giusto per la propria retroguardia, ma con il rinnovo trattare con Cairo sarà più complicato. I bianconeri, poi, come raccontato su queste pagine, hanno portato via Gatti dal Torino negli ultimi giorni di mercato: un anticipo che non ha fatto certo piacere ai granata.