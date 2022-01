CM.IT | Gatti, la Juventus vince il derby col Torino: i dettagli

La Juventus si aggiudica il derby col Torino per Federico Gatti, rivelazione del campionato di Serie B. Il difensore resterà al Frosinone

Il derby per Gatti lo vince – ma c’erano pochi dubbi – la Juventus. Il Torino stava per chiudere, poi il blitz dei bianconeri che spariglia le carte in tavola.

La Juventus ha pareggiato l’offerta e ottenuto il sì del classe ’98, il quale – precisiamo – sarebbe stato felicissimo di approdare subito al Torino (di cui, almeno da ragazzino, era tifoso). Ma alla Juve è difficile, anzi impossibile dire di no, specie per un calciatore che fino a un anno e mezzo fa giocava in Serie C.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare tra la società presieduta da Andrea Agnelli – autentica regina di questo mercato invernale – e quella di Stirpe si chiude sui 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con Gatti che resterà al Frosinone fino a giugno. I rappresentanti del 23enne di Rivoli, Carnaghi e Paolillo, sono adesso al lavoro per formalizzare l’accordo contrattuale coi bianconeri.