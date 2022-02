Torino, UFFICIALE: rinnovo fino al 2024 | Cambia il mercato dell’Inter

È arrivato l’annuncio ufficiale del Torino, è arrivata la firma fino al 2024: cambia il mercato dell’Inter, con Milan e Juventus alla finestra

A due giorni dalla chiusura del mercato le squadre di Serie A sono al lavoro sui rinnovi di quei giocatori il cui futuro è in bilico: questa mattina è arrivato un annuncio importante.

Il Torino, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di Gleison Bremer fino al 2024. Un prolungamento importante anche in chiave mercato, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulle strategie di Inter, Juventus e Milan. Il club granata ha annunciato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024”.

Urbano Cairo ha blindato il suo gioiello, dando un chiaro segnale a tutte le pretendenti: chi vuole il brasiliano dovrà mettere mano al portafogli con grande generosità. Bremer piace moltissimo ai nerazzurri, che potrebbero sostituire de Vrij con lui, ma anche i bianconeri ed i rossoneri osservano con interesse l’ex Atletico Mineiro.