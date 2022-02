Napoli-Inter, probabili formazioni e mercato | Da Koulibaly a Brozovic

Le probabili formazioni e le ultime di calciomercato su Napoli-Inter, da Mertens e Koulibaly a Perisic e Brozovic

Non è decisiva ma molto importante la sfida di domani tra Napoli e Inter. Per la 25a giornata di Serie A, in uno stadio Maradona da sold out ma con capienza ridotta della metà causa Covid, alle ore 18 si scenderà in campo per l’obiettivo scudetto.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan, vogliono difendere il primato in classifica contro gli azzurri che, distanziati di un solo punto, cercano invece la quinta vittoria di fila in campionato. Sarà la partita più attesa della giornata. Una delle più importanti del torneo, considerando gli effetti anche psicologici che potrebbe avere su entrambe le compagini. Ma, quando mancano quattordici giornate al termine, non può ancora essere considerata risolutiva. Calciomercato.it fa il punto della situazione: le ultime tra probabili formazioni e calciomercato su Napoli-Inter, dai rinnovi di Mertens e Koulibaly a quelli di Perisic e Brozovic.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Luciano Spalletti ha pochi dubbi di formazione per il suo Napoli. Tornato solo ieri in città dopo la vittoria in Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly sembra voglioso di aiutare la sua squadra ma potrebbe partire dalla panchina. In porta il ballottaggio dovrebbe essere vinto nuovamente da Ospina, mentre in difesa è prevista la presenza di Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Lobotka è favorito su Anguissa, con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi fianchi. In attacco, infine, Politano e Insigne dovrebbero agire accanto alla prima punta Osimhen.

Così come il collega napoletano, anche Simone Inzaghi dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti della sua Inter. Bastoni sarà fuori per squalifica e infortunio, al suo posto giocherà uno tra Dimarco (favorito) e D’Ambrosio. A completare il reparto ci saranno come sempre de Vrij e Skriniar. Il centrocampo a cinque sarà invece composto da Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco prevista la super coppia Dzeko-Lautaro. A dirigere la sifda sarà Daniele Doveri. Queste le probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Lozano, Tuanzebe.

Squalificati: -.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vecino, Sanchez, Gagliardini, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi (in panchina Farris).

Indisponibili: Bastoni, Correa, Gosens.

Squalificati: Bastoni, Inzaghi (all.).

Arbitro: Daniele Doveri.

Calciomercato Napoli e Inter, tra rinnovi e acquisti: le ultime

In vista della prossima stagione, la rosa del Napoli potrebbe subire svariati stravlgimenti. Lorenzo Insigne ha già firmato per il Toronto e restano dubbi sulla permanenza, tra gli altri, di Ospina, Fabian Ruiz e Mertens, per i quali non mancano gli interessi dall’estero. I tre pilastri sui quali si potrebbe fondare il nuovo Napoli sono Spalletti, Koulibaly e Osimhen. La società di De Laurentiis vuole blindare i due calciatori confermando la piena fiducia al suo allenatore, che sta riportando la squadra ai piani alti della classifica, che vuol dire zona Champions League. Tra gli obiettivi della prossima estate, per la difesa sembra già fatta per Mathias Olivera; in attacco si valuta Raspadori.

In casa Inter nelle ultime ore va registrato il malumore di Ionut Radu, che a fine stagione dovrebbe cambiare maglia. Il grande colpo di gennaio è stato Robin Gosens, ma Marotta lavora per l’estate con i rinnovi di Perisic e Handanovic. Si attende inoltre la firma di Brozovic, per il quale la trattativa è alle fasi finali. In entrata, a parametro zero, bisogna prestare attenzione al nome di Franck Kessie, in scadenza di contratto coi cugini milanisti e gradito da tempo dagli interisti; in attacco si valuta sempre il profilo di Scamacca. L’atteso appuntamento è quindi a domani. Napoli-Inter dirà molto, ma non tutto, sul discorso scudetto.