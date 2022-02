Scoppia il caso interno in casa Inter, arriva l’annuncio dell’agente del talento anche in ottica calciomercato

Malumori in casa Inter nel momento chiave della stagione. Ionut Radu, secondo portiere 24enne, sembra molto deluso e amareggiato per l’esiguo spazio concessogli finora da Simone Inzaghi. A farlo capire chiaramente è stato Oscar Damiani, che detiene la sua procura insieme a Crescenzo Cecere.

Dopo l’esclusione del suo assistito dalla recente gara di Coppa Italia, Damiani ha mandato un messaggio a tecnico e dirigenza: “Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile – le sue parole riportate da ‘Tuttosport’ – All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto Handanovic“.

Calciomercato Inter, Radu verso l’addio: l’agente ‘bacchetta’ Handanovic e Inzaghi

Per Radu si prevede dunque un futuro lontano dall’Inter. Damiani ha proseguito la sua analisi: “Handanovic vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività. Credo che Radu abbia le capacità di giocare nell’Inter e in un grande club. Ci hanno puntato quando era ragazzo, offrendogli un contratto strepitoso. Non ora con i fatti, siamo allibiti”.

Il noto agente ha spiegato in modo inequivocabile il punto di vista del portiere, che apre quindi un caso proprio nel momento decisivo della stagione. “Non possiamo stare sempre zitti” ha aggiunto Damiani, il quale ha fatto intendere che probabilmente lo sloveno sembrerebbe preoccupato dalla concorrenza del suo assistito. Domani, intanto, al Maradona ci sarà di fronte il Napoli. Samir Handanovic sarà chiamato a una grande prova per zittire le critiche e stabilire ancora una volta le gerarchie.