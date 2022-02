Calciomercato, con l’Inter è finita | Ora c’è anche l’annuncio

Prima con Conte e ora con Inzaghi, nessuna fiducia in lui e così sarà addio al termine della stagione. A confermarlo il suo agente

Appena tre presenze in quasi due anni. Prima con Conte e poi Inzaghi hanno dimostrato di non avere grossa fiducia in lui. Senza parlare dell’Inter, che per la pesante eredità ha deciso di puntare su un altro straniero. L’affare è già chiuso, con tanto di visite mediche.

Almeno in Coppa Italia, però, sperava di giocarsi le sue chance. Del resto agli ottavi, contro l’Empoli, era toccato a lui. Invece stavolta il tecnico interista ha optato per il titolare, Samir Handanovic, lasciando fuori Ionut Radu.

L’avventura all’Inter del portiere rumeno è giunta ormai agli sgoccioli. Non è una notizia fresca, infatti i nerazzurri hanno già da tempo chiuso per Onana e puntano a rinnovare di un altro anno il contratto in scadenza di Handanovic, attuali sono tuttavia le parole del suo agente Oscar Damiani. Parole che ufficializzano il divorzio tra Radu e l’Inter al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, agente Radu: “E’ più forte di Onana. Andrà via a fine anno”

“Il ragazzo è molto deluso per non aver giocato contro la Roma in Coppa Italia anche perché nella partita precedente di Coppa era stato titolare. Rispetta la scelta di Inzaghi ma è rimasto deluso”, ha detto senza mezzi termini Damiani nell’intervento in diretta a ‘Radio Sportiva’.

L’agente di Radu, in scadenza nel 2024 e a gennaio nel mirino di diversi club (l’Inter si è opposta alla cessione perchè poi avrebbe dovuto trovare un nuovo vice Handanovic), ha poi dato l’annuncio sul futuro del suo assistito, un futuro lontano da Milano: “Onana? Ionut è più forte, di portieri ne capisco: come quando mi ridevano dietro per aver portato Dida in Italia e poi si è visto cosa ha fatto. Le cose all’Inter non sono andate come speravamo, andrà via a fine anno“.