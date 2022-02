Napoli, il piano per blindare Osimhen e Koulibaly: si riparte da loro

Il Napoli ha ritrovato Osimhen e si prepara a riabbracciare anche Koulibaly: su di loro sarà imperniato il nuovo ciclo azzurro

Superata l’emergenza, il Napoli è tornato protagonista del campionato e vuole dire la sua fino alla fine. A Venezia, quarta vittoria di fila per gli uomini di Spalletti, che ora si preparano ad affrontare l’Inter per un match che potrebbe davvero segnare la svolta del campionato, in un verso o nell’altro, per la corsa scudetto.

In laguna, è tornato al gol dopo quasi quattro mesi Victor Osimhen. Il ritorno del nigeriano al centro dell’attacco significa tantissimo per gli azzurri, che in vista del big match saranno quasi al completo per la prima volta dopo diverso tempo. Rientrano dalla coppa d’Africa anche Kalidou Koulibaly, fresco del titolo di campione, e Frank Anguissa. Sulla sua spina dorsale africana, il Napoli, dopo un periodo di grande sofferenza, intende basarsi per rilanciare l’assalto al titolo, ritrovando il rendimento dello strepitoso avvio di stagione. Ma si guarda anche al futuro.

Napoli, Koulibaly capitan futuro e Osimhen: i piani per il rinnovo

Koulibaly sarà il capitano di domani, con l’addio di Lorenzo Insigne già sancito e quello di Dries Mertens che appare sempre più probabile. L’investitura di Spalletti, che ne ha parlato come di un ‘comandante’ in tempi non sospetti, parla da sola. Il Napoli vuole cercare di blindarlo a questo punto a vita, e a lungo vuole puntare su un bomber come Osimhen, che se sta bene fisicamente è in grado di fare la differenza. Due discorsi diversi: il senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023, quello del nigeriano dura fino al 2025, ma in quest’ultimo caso il forcing dalla Premier League spinge il Napoli a uno sforzo ulteriore. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, entrambi i discorsi verranno affrontati, ma più avanti: ora c’è una parte cruciale di stagione da affrontare.