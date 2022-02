Napoli-Inter può davvero essere la sfida decisiva per il campionato italiano di Serie A. Le ultimissime di calciomercato e non solo sugli azzurri di Spalletti e i nerazzurri di Simone Inzaghi

Si avvicina il big match di sabato alle 18 fra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, reduci dalla vittoria esterna in casa del Venezia, si sono portati a una lunghezza di distanza dalla Beneamata che, lo scorso sabato nel derby di Milano contro il Milan, è uscita sconfitta 1-2 per mano di Olivier Giroud, centravanti francese.

A poco più di 48 ore dalla super sfida del Maradona, andiamo a scoprire quali sono le ultimissime di formazione in casa Napoli e in casa Inter, ma non solo. Vediamo infatti quali saranno le prossime mosse in sede di calciomercato dei due top club italiani che saranno protagonisti di una battaglia fondamentale per la corsa scudetto. Tutte le ultimissime su Napoli-Inter: le formazioni, le condizioni dei giocatori e le trattative per l’estate dei trasferimenti.

Napoli-Inter, l’avvicinamento alla super sfida del Maradona

Il Napoli si prepara alla gara del Maradona forte della vittoria in casa del Venezia di Paolo Zanetti. Gli azzurri dovrebbero schierare il solito Ospina fra i pali con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Al centro della difesa confermato Rrahmani, mentre saranno da valutare le condizioni di Kalidou Koulibaly, per il quale non è da escludere una partenza da titolare, in alternativa c’è Juan Jesus. Discorso analogo per Zambo Anguissa. Se il centrocampista non fosse al meglio, allora Spalletti sarebbe pronto a schierare Lobotka al fianco di Fabian Ruiz. In attacco le scelte sono quasi obbligate visto l’infortunio di Lozano, con Politano, Zielinski e Insigne a sostegno di Osimhen. Occhio alla possibile sorpresa Eljif Elmas, fra i migliori della gara dell’andata.

In casa Inter, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza. In porta confermato Samir Handanovic, riscattatosi contro la Roma dopo il derby horror. In difesa confermatissimi Skriniar e de Vrij. Resta il dubbio legato a Federico Dimarco, se Inzaghi dovesse decidere di non optare sull’ex Verona, allora D’Ambrosio agirebbe a destra e Skriniar si posizionerebbe a sinistra. Nella linea dei cinque di centrocampo i soliti noti con Darmian leggermente favorito su Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Ivan Perisic a sinistra. In attacco Dzeko è la certezza con Sanchez che spinge per una maglia da titolare dopo il capolavoro di San Siro contro la Roma e lo stato di forma non particolarmente esaltante di Lautaro Martinez.

Calciomercato Napoli e Inter, le manovre per l’estate

Il Napoli di Spalletti si prepara a rivoluzionare la rosa in vista dell’estate. Con Insigne destinato a lasciare al termine della stagione, gli azzurri sono a caccia del suo erede. Raspadori è nel mirino di Giuntoli per il futuro, che sembra segnato da tre nomi in casa Napoli: Osimhen, Koulibaly e Luciano Spalletti. La società vuole blindare i primi due, cardini della difesa e dell’attacco, ed ha già puntato tutto sul suo allenatore, che sta viaggiando a medie strepitose in questa stagione che potrebbe, almeno, riportare la qualificazione in Champions League per i partenopei.

L’Inter di Inzaghi ha messo a segno il grande colpo Robin Gosens nella finestra di calciomercato invernale. I nerazzurri sono anche al lavoro per l’estate con i rinnovi di Perisic e Handanovic che tengono banco e quello di Brozovic che è alle fasi finali. In entrata, a parametro zero, bisogna prestare molta attenzione al nome di Franck Kessie. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e la Beneamata sarebbe pronta a piazzare un altro colpo in stile Calhanoglu per rinforzare la mediana in vista della prossima annata.