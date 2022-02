L’assenza di Bastoni mette a nudo le difficoltà di Simone Inzaghi, senza grandi alternative in difesa. Pronto l’intervento sul mercato

L’infortunio di Bastoni, proprio in un momento decisivo della stagione, mette alla luce la necessità per l’Inter di allungare almeno le rotazioni alle spalle dei tre titolari. L’ago della bilancia per il mercato estivo potrebbe essere Stefan de Vrij, in calo di rendimento rispetto al recente passato, ed in scadenza di contratto nel giugno 2023.

Fattori che uniti all’età ne fanno certamente l’elemento più sacrificabile dei tre titolari nel caso in cui dovesse arrivare la giusta proposta in estate, a 12 mesi dalla chiusura naturale del rapporto. In questo caso il primissimo nome della lista per raccogliere l’eventuale eredità dell’olandese è senza dubbio Gleison Bremer. Il possente centrale classe 1997 del Torino è in assoluto tra i migliori della Serie A, ed anche le prestazioni di quest’anno ne confermano una crescita irresistibile. Al di là della concorrenza dei cugini del Milan, e del rinnovo di contratto di un anno da poco sottoscritto, Bremer, che è valutato circa 30 milioni di euro, resta il candidato più papabile su cui l’Inter sta lavorando, e che potrebbe peraltro arrivare a Milano anche nel caso in cui alla fine de Vrij restasse a San Siro.