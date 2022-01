Non solo Vlahovic e Zakaria | Scambio in Serie A. e terzo colpo Juve

La Juventus non si accontenta di Vlahovic e Zakaria, scambio in Serie A: i bianconeri provano a chiudere per il terzo colpo di mercato

Nel giro di una settimana i bianconeri sono passati dall’essere una squadra che stava battagliando per uscire da una crisi di risultati ad essere una delle favorite per entrare tra le prime quattro: merito di un mercato spaziale.

Effetto Vlahovic, si, ma non solo. I bianconeri in queste ore stanno chiudendo per Denis Zakaria, che arriverà subito dal Borussia Moenchengladbach: 3,5 milioni di parte fissa più altri 3,5 milioni di bonus. Il mercato della Juventus potrebbe non fermarsi a questi due rinforzi, con la dirigenza che è ancora al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo. Prima, però, i bianconeri stanno chiudendo le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham: poi potrebbe arrivare un nuovo scambio in Serie A.

Calciomercato Juventus, anche Nandez in arrivo | Scambio con Kaio Jorge

Nella giornata di ieri, in esclusiva su Calciomercato.it, vi abbiamo rivelato come oltre a Zakaria la Juventus potrebbe fare anche l’operazione Nandez. Una notizia che nella giornata di oggi ha trovato nuove ed importanti conferme: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti con i sardi. In quel caso a Torino arriverebbe Nahitan Nandez, mentre al Cagliari potrebbe andare Kaio Jorge in prestito secco.

L’uruguaiano arriverebbe alla corte di Massimiliano Allegri in prestito con un diritto di riscatto, così che se dovesse convincere potrebbe essere integrato alla rosa della Juventus in futuro. Discorso differente invece per il brasiliano, che andrebbe in Sardegna in prestito secco per fare esperienza. Nelle settimane scorse vi avevamo raccontato come il club bianconero voglia trovare una soluzione in prestito per Kaio Jorge, con la Salernitana tra le possibili opzioni, così da dargli maggiore spazio e ritrovarlo in futuro con più esperienza nelle gambe. Proprio l’ex Santos potrebbe essere la carta decisiva per consegnare anche Nandez ad Allegri.