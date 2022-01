L’entourage di Kaio Jorge spinge per la Salernitana, la Juventus ha deciso: esce solo se salta il trasferimento di Kuluseveski

Nel Vlahovic-day, in casa Juventus c’è stato spazio anche per parlare del futuro di Kaio Jorge. Per il classe 2002 si prospettano varie soluzioni. Tutte, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, legate al destino prossimo di Dejan Kulusevski. Se lo svedese dovesse andare al Tottenham, la Juventus non farà altre operazione in entrata nel pacchetto offensivo e Kaio Jorge resterà alle dipendenze di Massimiliano Allegri.

Al momento, la dirigenza bianconera ha notificato all’entourage dell’attaccante brasiliano che una decisione sul destino dello svedese non è stata ancora presa: lo stesso Allegri ha speso parole importanti per Kaio, esaltandone qualità e dedizione negli allenamenti e sul terreno di gioco. Una stima confermata dal ds Federico Cherubini che è al lavoro febbrilmente per comprendere se si può chiudere quella pista Salernitana, che Calciomercato.it vi ha anticipato in esclusiva, assolutamente prediletta dal calciatore.

Kaio vuole giocare, Sabatini pronto a dargli spazio

L’eventuale trasferimento in granata, garantiscono fonti di tutte le parti coinvolte, è fattibile nella giornata di lunedì senza particolari problemi. Si tratta di un prestito secco: un’operazione che si fa in un’ora se serve. Questo il motivo per il quale è tutto in stand-by e lo sarà, verosimilmente, fino a lunedì pomeriggio. La Juve ha bisogno di comprendere i margini per il transfer di Kulusevski, con il passare delle ore tutto si complica ma, allo stesso tempo resta in piedi. C’è anche il Cagliari, così come sono presenti club spagnoli pronti ad accogliere Kaio.

Il calciatore, dopo la manciata di minuti avuta a disposizione finora, ha voglia di mettersi nuovamente in discussione, di misurarsi con continuità con il terreno di gioco dopo gli ottimi numeri messi al Santos. Il verdetto lunedì: a prescindere, il brasiliano avrà più spazio. Resta da capire se sarà ancora con la maglia della Juve o con quella (solo per i prossimi sei mesi) di un altro club.