ESCLUSIVO | Kaio Jorge proposto alla Salernitana: l’idea piace a Sabatini

L’arrivo di Vlahovic stringe ulteriormente gli spazi: Kaio Jorge proposto alla Salernitana, soluzione gradita al ds Sabatini

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri e con la presenza di Moise Kean in rosa, si restringono ulteriormente gli spazi per il giovane Kaio Jorge. Per il classe 2002, finora, ci sono stati pochi scampoli sul terreno di gioco tra campionato e Champions League: 212 minuti in tutto.

Davvero troppo poco per mettersi in mostra nel modo giusto. Una situazione che la Juventus sta affrontando con agenti e intermediari della stellina brasiliana. Il club bianconero vuole trovare una soluzione che consenta a Kaio Jorge di giocare almeno dieci partite in questo finale di campionato. Si sta cercando una piazza, possibilmente in Serie A, che riesca a regalare al brasiliano quel minutaggio e quelle reti che possano restituirlo alla Juventus e a Massimiliano Allegri in condizioni di esperienza ben superiori per affrontare un campionato da co-protagonista.

Kaio Jorge in prestito: serve una squadra che lo faccia giocare

Come appreso da Calciomercato.it, ecco che nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Salernitana. Gli agenti e gli intermediari conoscono bene il desiderio di Walter Sabatini di averlo alle proprie dipendenze, il calciatore era stato seguito dall’attuale ds granata già diversi mesi fa. Una stima che potrebbe portare Kaio Jorge in prestito secco al club campano per i prossimi sei mesi. Un’operazione, ovviamente, che ha tempi molto risicati per il closing ma che riscontra il gradimento, almeno iniziale, di tutte le parti coinvolte. Nelle prossime ore, gli intermediari imbastiranno nuovi contatti con le parti per comprendere gli effettivi margini dell’operazione.