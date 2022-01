CM.IT | Juventus, Bentancur-Tottenham alle battute finali: cifre e dettagli

La trattativa tra Juventus e Tottenham per Bentancur in chiusura: cifre e dettagli dell’operazione tra bianconeri e Spurs

Bentancur al Tottenham, trattativa alle battute finali. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare tra la Juventus e gli Spurs è al rettilineo finale.

Avevamo parlato di passi avanti per il trasferimento dell’uruguaiano ed ora si è vicini alla fumata bianca per la cessione a titolo definitivo per una cifra di 19 milioni di euro. Di questi, ricordiamo, 8 andranno al Boca Juniors, in base all’accordo stipulato con la società argentina al momento dell’acquisto da parte della Juventus. Proprio quest’aspetto ha portato ad un rallentamento della trattativa che si è riuscito a superare grazie alla volontà, di tutte le parti in causa, di arrivare a dama. Per Bentancur è pronto un contratto fino al 2026.

Juventus, Bentancur al Tottenham: via libera per un centrocampista

Con la cessione del 25enne in dirittura d’arrivo, per la Juventus si sbloccherebbe un’operazione in entrata a centrocampo. Il nome in prima fila è quello di Zakaria, ma i bianconeri non hanno mollato la pista Nandez per il quale proseguono i contatti con il Cagliari, come raccontato dalla nostra redazione.