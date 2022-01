CM.IT | Juventus, passi avanti per la cessione di Bentancur al Tottenham

La Juventus avanza nella trattativa in uscita che potrebbe sbloccare il colpo a centrocampo

La Juventus continua a lavorare intensamente in queste ultime ore di calciomercato. La trattativa calda è quella in uscita che vede protagonista Rodrigo Bentancur. Dopo i sondaggi e i colloqui con l’Aston Villa che non hanno portato a un accordo, si è accesa la pista che invece porta al Tottenham.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, sono da registrare degli importanti passi in avanti nella trattativa tra il club bianconero e gli Spurs per il centrocampista urugaiano. La situazione è da monitorare con attenzione, la possibilità di un approdo in Premier League da Fabio Paratici, che ovviamente lo conosce molto bene. L’eventuale cessione di Bentancur, con una percentuale importante della cifra (il 35%) da destinare al Boca Juniors come da accordi, sbloccherebbe un arrivo a centrocampo. Il nome è quello di Denis Zakaria del Borussia M’Gladbach, svizzero in scadenza a giugno che può lasciare subito la Bundesliga con un’offerta contenuta.