Calciomercato Juventus, arriva Zakaria | Accordo raggiunto: tutte le cifre

Accordo raggiunto tra la Juventus e il Borussia Moenchengladbach, Allegri pronto ad accogliere Zakaria: tutte le cifre dell’affare

La regina del mercato invernale è la ‘Vecchia Signora’, che ha già ufficializzato l’approdo di Dusan Vlahovic e ora ha raggiunto l’accordo per il secondo importante innesto: Denis Zakaria.

Negli ultimi giorni su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato come stiano procedendo in maniera spedita le trattative che porteranno Bentancur e Kulusevski al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Di pari passo, la Juventus si appresta a consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista. Come riferito su ‘Sky Sport’, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il Borussia Moenchengladbach per il trasferimento di Denis Zakaria: 3,5 milioni di parte fissa più altri 3,5 milioni di bonus, per lo svizzero invece un contratto da 3 milioni netti a stagione fino al 2026.



Confermato, quindi, quanto vi abbiamo raccontato in questi giorni. Inoltre, l’arrivo di Zakaria non esclude quello di Nahitan Nandez: la Juventus potrebbe prendere entrambi i giocatori in questa sessione di mercato.