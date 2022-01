Bentancur e Kulusevski sono i primi | Altra cessione in Premier per la Juve

La Juventus è scatenata sul mercato, sia in uscita che in entrata: dopo Bentancur e Kulusevski nuova cessione in Premier League

È la regina del mercato, grazie ai colpi in entrata che stanno cambiando il volto dell’undici di Massimiliano Allegri: anche in uscita, però, la Juventus si sta rendendo protagonista.

È notizia degli ultimi minuti che l’accordo con il Tottenham per Bentancur è totale. Quindi, dopo Kulusevski, anche l’uruguaiano volerà da Antonio Conte: le cifre dell’affare sono quelle anticipate nella giornata di ieri da Calciomercato.it. Le uscite di queste ore potrebbero foraggiare il mercato in entrata dei bianconeri, con Zakaria e Nandez in pole position. Oltre ai due giocatori in direzione Tottenham, potrebbe esserci un nuova cessione in Premier League in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita | Ancora viva la possibilità Premier

Come rivelato da ’90min’, non è ancora esclusa una soluzione inglese per Aaron Ramsey. Il gallese non rientra più nei piani della Juventus, come hanno espresso in diverse occasioni sia la società che Massimiliano Allegri. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato come diversi club della Premier erano interessati a Ramsey. Al momento, secondo il portale britannico sono ancora da considerasi vive le ipotesi Burnley, Cristal Palace, Leeds e Newcastle, anche se sempre con minor forza: l’ultima idea sarebbe dell’Everton.