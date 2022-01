Calciomercato Juventus, accordo totale | Volo già prenotato

La Juventus è la regina del mercato invernale e ora si appresta a concludere un nuovo accordo: il giocatore ha già prenotato il volo

Il mercato dei bianconeri ha spiccato il volo, così come potrebbe farlo nelle prossime ore un giocatore della Juventus: cessione in arrivo per Massimiliano Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ ha ribaltato il proprio destino con un mercato stellare, che ha visto già arrivare Dusan Vlahovic a Torino e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche Denis Zakaria. A sbloccare il mercato in entrata della Juventus, in ogni caso, è stato quello in uscita: dopo l’accordo per Kulusevski, i bianconeri si apprestano a cedere anche Rodrigo Bentancur. La destinazione è la stessa sia per lo svedese sia per l’uruguaiano, cioè il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Ora la cessione è imminente: aereo già prenotato.

Calciomercato Juventus, saluta anche Bentancur | Vola subito da Conte

Arrivano nuove conferme sull’affare Bentancur: secondo ‘Sky Sport’ l’accordo col Tottenham ormai sarebbe totale e l’uruguaiano avrebbe già prenotato il volo per Londra. Confermate anche le cifre che vi abbiamo anticipato ieri: 19 milioni più 6 di bonus, per un totale di 25 milioni di euro. L’ex Boca Juniors raggiungerà Fabio Paratici e Antonio Conte nella capitale inglese. Una doppia cessione, considerando anche quella di Dejan Kulusevski che potrebbe permettere alla Juventus di fare altri due innesti.

Sono ore concitate a Torino, con i bianconeri che hanno di fatto chiuso con il Borussia Moenchengladbach per Denis Zakaria e che potrebbero avere in serbo un nuovo colpo. Come anticipato su Calciomercato.it, la Juventus potrebbe prendere sia Zakaria che Nahitan Nandez. Insomma, sempre più regina del mercato la Vecchia Signora che ora alza l’asticella e punta ad insidiare l’Inter nei prossimi anni.