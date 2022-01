Calciomercato Juventus, da Bentancur a Nandez: le ultime in mediana

Dopo aver perfezionato il colpo Vlahovic, la Juventus si concentra ora sui dossier Bentancur, Kulusevski e Nandez

Nella giornata in cui i tifosi bianconeri hanno idealmente abbracciato Dusan Vlahovic, la dirigenza della Juventus è stata impegnata su più fronti per tentare di chiudere alcune operazioni da qui al 31 gennaio, quando suonerà il gong finale del calciomercato.

A tenere banco in queste sono soprattutto le trattative in uscita che andranno a condizionare anche l’eventuale ultimo colpo in entrata, con il nome di Nandez che resta sempre di grande attualità. A proposito di uruguaiani, l’altro nome caldo del momento è sicuramente quello di Rodrigo Bentancur. Finito nel mirino dell’Aston Villa, l’ex Boca secondo le informazioni di Calciomercato.it, chiede un ingaggio di 3.5-4 milioni di euro per lasciare Torino. Tra i bianconeri e il club inglese c’è ancora una distanza importante tra domanda e offerta e i 20 milioni più bonus di cui si parla in questi giorni non sono sufficienti per assorbire il 35% che la Juve dovrà versare nelle casse del Boca Juniors.

In scadenza a giugno 2024, il ventiquattrenne di Nuova Helvecia ad oggi non contempla l’ipotesi rinnovo e, in caso di mancata partenza nei prossimi giorni, è pronto a considerare comunque un addio in estate.

Calciomercato Juventus, da Kaio Jorge a Nandez: asse col Cagliari

Parallelamente alla trattativa per Bentancur viaggia quella che potrebbe condurre Nandez in Piemonte. Il centrocampista ha già un accordo con i bianconeri che stanno valutando con il Cagliari un prestito a 2-3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni. L’affondo decisivo arriverà solo nel momento in cui ci sarà una partenza in mediana (benché raffreddata, la pista Arthur-Arsenal non può ancora considerarsi morta).

I colloqui con il club sardo procedono anche sul fronte Kaio Jorge. Proposto alla Salernitana nei giorni scorsi, l’attaccante brasiliano è finito sul taccuino dei rossoblu, a prescindere di come vadano le negoziazioni per Nandez.