CM.IT | Juventus, Bentancur-Aston Villa a piccoli passi. Dettagli su Nandez

Giornate febbrile per la Juventus: gli aggiornamenti su Bentancur-Aston Villa e i dettagli sull’interesse per Nandez

Sono giorni frenetici, inaspettati per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Domani ci sarà il contatto, probabilmente decisivo, con l’agente di Vlahovic per quello che può essere considerato, in caso di fumata bianca finale, come il vero e proprio colpaccio del mercato di gennaio. Ma la dirigenza lavora anche ad altre operazioni, in entrata e in uscita.

Vi abbiamo già parlato nelle scorse ore della concreta possibilità che arrivi Nahitan Nandez in bianconero, qualora partisse un centrocampista attualmente a disposizione di Allegri. Un sondaggio che parte da lontano, dal 12 gennaio scorso. Per Arthur c’è sempre la pista Arsenal, con tutte le difficoltà del caso. E sempre in Premier, l’Aston Villa non molla Rodrigo Bentancur. Su questo fronte, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si stanno facendo dei piccoli passi avanti per un’operazione che resta, comunque, complicata, per i motivi che vi abbiamo già illustrato. Fermo restando che la società bianconera non ha, allo stato attuale, comunicato nulla, ufficialmente o ufficiosamente, al calciatore e al suo entourage.

#Nandez–#Juventus: come ribadito da @GiokerMusso, il giocatore del #Cagliari potrebbe arrivare a Torino in caso di addio di un centrocampista. Cifre: 2/3 mln prestito+15 riscatto. Piccoli passi avanti per #Bentancur–#AVFC, ma resta affare complicato @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) January 26, 2022

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’affare Nandez

Nandez attende, l’accordo col giocatore non sarebbe un problema, mentre col Cagliari la situazione è chiara: prestito oneroso da 2/3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro circa. Il calciomercato della Juventus è in continuo movimento.