CM.IT | Nandez pista calda per la Juventus: gli aggiornamenti

Non soltanto l’operazione Vlahovic, la Juventus tiene in caldo anche la pista Nandez: cosa serve per l’assalto decisivo

La Juventus, con l’Inter, è la società che sta animando l’ultima settimana di mercato. I bianconeri stanno perfezionando l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina con l’incontro con l’agente previsto tra stasera e domani, come raccontato da Calciomercato.it.

Ma Cherubini non si muove soltanto sull’attaccante serbo. Come anticipato qualche settimana fa dalla nostra redazione, la Juventus per il centrocampo sta pensando a Nahitan Nandez.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si tratta di un interesse concreto che è attualmente vivo e trova il gradimento del calciatore. Nandez spinge per lasciare il Cagliari ma occorre che la Juventus ceda qualche centrocampista per far partire l’assalto decisivo.

Calciomercato Juventus, per Nandez serve una cessione

Bentancur e Arthur sono i due indiziati a lasciare Torino, con le piste Aston Villa e Arsenal che potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Dovesse succedere, la Juventus potrebbe stringere per Nandez e a quel punto, non ci sarebbero problemi a trovare una formula adatta (sempre prestito con diritto di riscatto) per arrivare alla fumata bianca. Pista da tenere d’occhio quindi con la necessità da parte della Juventus di completare un’operazione in uscita prima di poter far partire l’assalto decisivo per il centrocampista uruguaiano.