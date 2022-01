CM.IT | Juventus, Aston Villa-Bentancur: la situazione attuale

Sono giorni infuocati per il calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri: dalla questione Vlahovic a quella che riguarda Bentancur

A soli sette giorni dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, si stanno palesando scenari improvvisi e inaspettati fino a pochissimo tempo prima, con la Juventus in prima fila.

Come vi stiamo raccontando da giorni, e anche nelle ultime ore, la Juventus sta provando a piazzare il colpaccio chiamato Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Fiorentina è considerato il giocatore giusto, l’unico, per rilanciare la squadra di Massimiliano Allegri e dare l’assalto definitivo alla zona Champions League, l’obiettivo dichiarato dall’allenatore dei bianconeri ieri sera dopo la sfida contro il Milan di Stefano Pioli. Ma c’è bisogno di recuperare tramite qualche cessione il denaro per poter finanziare l’operazione, con i gigliati che non hanno intenzione di accettare alcuna contropartita tecnica.

Per questo motivo, si è parlato con insistenza dell’interesse dell’Aston Villa per Rodrigo Bentancur, autore di una buona prestazione ieri sera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’. I ‘Villans’ di Steven Gerrard sarebbero molto interessati al centrocampista uruguaiano e Luis Suarez, connazionale del 24enne ex Boca Juniors, avrebbe anche confermato e consigliato al manager inglese la bontà della scelta.

Calciomercato Juventus, Bentancur-Aston Villa: le ultime

Ma non un’operazione facile quella che dovrebbe portare Rodrigo Bentancur all’Aston Villa. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it da fonti vicine al calciatore, senza una proposta molto importante, che possa convincere il calciatore, e non solo, a lasciare un club importante come la Juventus a metà stagione e con ancora due anni e mezzo di contratto, difficilmente la trattativa andrà in porto. Offerta che, fino a questo momento, non è arrivata, ma la situazione è da monitorare con attenzione. Infine, è bene ricordare che il 35% della cifra che la Juventus incasserà, eventualmente, dalla cessione di Bentancur, dovrà essere versata nella casse del Boca Juniors.