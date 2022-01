Si sblocca il mercato della Juventus: Suarez ha deciso

Potrebbe essere arrivata la svolta per il mercato della Juventus, decisiva la volontà di Suarez: si accende la trattativa

Le intenzioni dei bianconeri sul mercato sono piuttosto chiare, priorità assoluta sull’attaccante e poi un rinforzo a centrocampo: decisivo Luis Suarez.

Non sarà semplice per la dirigenza della Juventus consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. In attacco il nome più caldo resta quello di Dusan Vlahovic, ma riuscire a portarlo subito a Torino sembra un’impresa ai limiti del possibili, mentre a centrocampo sono diverse le opzioni. Prima di fare un’operazione in entrata nella mediana, in ogni caso, è fondamentale riuscire a cedere qualcuno e a liberare ingaggio salariale: la grande svolta potrebbe essere arrivata, grazie all’intercessione di Suarez.

Calciomercato Juventus, Bentancur all’Aston Villa | Suarez consiglia Gerrard

La svolta per il mercato della Juventus potrebbe arrivare dall’Inghilterra, ma non da Aaron Ramsey. Nonostante il gallese sia considerato fuori dal progetto tecnico e diversi club inglesi abbiano mostrato un timido interesse per lui, l’addio dell’ex Arsenal non sembra così vicino. Negli ultimi giorni, invece, si sarebbe registrato l’interesse dell’Aston Villa per Rodrigo Bentancur: secondo il ‘Mirror’, poi, Luis Suarez avrebbe confermato a Steven Gerrard le qualità dell’uruguaiano e ne avrebbe consigliato l’acquisto.

El Pistolero è stato un compagno di squadra del tecnico dell’Aston Villa, ai tempi del Liverpool, e conosce bene anche il centrocampista bianconero: suo compagno nella nazionale dell’Uruguay. Nella partita di ieri contro il Milan, Bentancur è stato uno dei più positivi tra le file dei bianconeri, un buon biglietto da visita per eventuali osservatori inglesi. Nel contratto dell’uruguaiano con la Juventus, in ogni caso, è ancora presente la clausola che garantirebbe al Boca Juniors una parte dell’introito per l’eventuale cessione.

Riuscire a cedere Bentancur, poi, permetterebbe alla società piemontese di fare un’operazione in entrata. Il nome caldo resta quello di Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, ma sullo svizzero rimane forte la concorrenza di diversi grandi club. Come raccontato su Calciomercato.it, non è da escludere totalmente nemmeno l’opzione Bruno Guimaraes ed il sogno de Jong in prestito dal Barcellona. In quest’ultima settimana di mercato, insomma, Massimiliano Allegri potrebbe ricevere il tanto atteso rinforzo a centrocampo.