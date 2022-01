CM.IT | Juventus, idea de Jong a centrocampo: formula e stato dell’affare

La Juventus in queste ore sta valutando l’idea Frankie de Jong per il centrocampo: ecco quanto raccolto da Calciomercato.it sull’affare

Massimiliano Allegri vuole un rinforzo a centrocampo. Da questo principio discendono tutti i ragionamenti del club piemontese riguardo al mercato: l’ultima idea presenta il volto e i capelli biondi di Frenkie de Jong.

La Juventus vorrebbe strappare un prestito al Barcellona, per ricomporre l’ossatura che tanto ha funzionato bene nell’Ajax con Matthijs de Ligt e il centrocampista olandese. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la soluzione del prestito di De Jong è considerata molto difficile dai catalani, a meno che la durata sia di 18 mesi con un obbligo di riscatto fissato ad una cifra molto alta: circa 45/50 milioni di euro. Anche perché non bisogna dimenticare che i blaugrana lo hanno pagato 75 milioni all’Ajax nel 2019. Nel frattempo, il Barcellona continua a provare a riattivare l’opzione Morata, ma la Juventus dovrebbe prima trovare un nove.

CM.IT | L’idea de Jong e il destino intrecciato con Arthur

L’affare de Jong non è da escludere totalmente, anche se come detto presenta grandi difficoltà. Più che con Alvaro Morata, il futuro dell’olandese potrebbe essere intrecciato a doppio filo con quello di Arthur: come raccontato su queste pagine, sul brasiliano rimane forte il pressing dell’Arsenal. Se l’ex Gremio dovesse partire in prestito per 18 mesi con un diritto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di obiettivi facili da raggiungere, o con un obbligo secco, allora la Juventus potrebbe avere i mezzi per accontentare le richieste dei blaugrana. Il Barcellona, in ogni caso, insiste con vigore anche per Morata. Insomma, si sta infiammando il mercato della Vecchia Signora.