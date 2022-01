Dalla Spagna continuano a rimbalzare notizie sul possibile passaggio di Morata al Barcellona, ecco le ultime sul calciomercato Juventus

Reduce dalla sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, la Juventus si prepara ad affrontare l’Udinese, che all’andata rovinò l’esordio dell’Allegri bis pareggiando per 2-2 in rimonta. A due settimane dalla fine del calciomercato, a tenere banco sono tuttavia anche le voci in entrata e in uscita.

La trattativa più concreta sul fronte cessioni resta quella che riguarda il possibile passaggio di Arthur all’Arsenal, ma dalla Spagna continuano a rimbalzare voci sul fronte Barcellona-Morata. Espressamente richiesto da Xavi, l’attaccante spagnolo non disdegnerebbe affatto un futuro in Catalogna, ma la trattativa è stata rallentata da alcuni ostacoli rivelatisi sin qui insormontabili. Attraverso alcune cessioni e il rinnovo con taglio dello stipendio di Umtiti, i blaugrana sono riusciti a ridimensionare il monte ingaggi, ma c’è ancora da fare i conti con la posizione della Juventus e di Allegri.

Che il profilo dell’ex Real Madrid e Chelsea sia particolarmente gradito a Xavi è ormai da settimane assodato. In casa bianconera, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la posizione resta sempre la stessa: nessun via libera senza un sostituto all’altezza della situazione (Icardi o profili simili), ma in prestito.

Calciomercato Juventus, da Depay a Morata: le ultime

A complicare ulteriormente i piani del Barça è arrivato anche il grave infortunio di Federico Chiesa, con i bianconeri che stanno valutando l’innesto di un attaccante duttile, in grado di giostrare anche in posizione defilata. Così si spiegano l’interessamento per Azmoun, ma anche il possibile ritorno di fiamma per Depay. Un intervento che non è nemmeno sicuro che si faccia e che, in ogni caso, non riuscirebbe ad ammortizzare anche l’eventuale partenza del 9 juventino.

In Spagna, anche oggi hanno rilanciato la possibilità di uno scambio di prestiti, con Depay, che la Juve vorrebbe a prescindere, diretto a Torino fino a giugno e lo spagnolo dirottato in Catalogna dall’Atletico Madrid. Al momento, tuttavia, la situazione è sostanzialmente ferma, almeno per quanto riguarda Morata, blindato a Torino non solamente a parole e per il quale non si registrano aperture. Almeno per ora.